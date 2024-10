Geniet nog even van de herfstzon: na het weekend wordt het frisser

Het zachte herfstweer van de afgelopen week houdt ook zondag nog even aan. Hoewel de temperaturen iets lager liggen dan de afgelopen dagen, kunnen we er op de laatste dag van de week nog even lekker op uit voor een herfstwandeling, meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Zondagochtend begint de dag bewolkt, maar aan het begin van de middag is deze bewolking alweer het land uit. Vanuit het westen klaart het op en kunnen we de herfstbossen in om een fijne wandeling te maken.

Ook de temperatuur is erg aangenaam voor de tijd van het jaar. In de ochtend is het op veel plekken al 13 graden, en in de middag loopt deze op tot gemiddeld 16 graden. Ook is er weinig wind, wat ervoor zorgt dat het een erg aangename zondag wordt.

Vanaf vrijdag frisser

Maandag begint de week iets minder aangenaam dan de afgelopen dagen. De bewolking neemt namelijk toe en ook is er lokaal kans op regen. Daarnaast is er woensdag en donderdag kans op hardnekkige nevel en mist. De rest van de week is het aanhoudend zacht met temperaturen van ongeveer 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het frisser en hebben we echt de jas weer nodig.