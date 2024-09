Laatste weekend genieten van de zon: volgende week echt herfstweer

We kunnen dit weekend nog genieten van de laatste zomerse dagen. Met volop zon stijgt de temperatuur zaterdag naar ongeveer 28 graden. Ook zondag blijft het aangenaam warm. Toch is het verstandig om je warme jas alvast klaar te leggen, want na het weekend wordt het kouder en natter. Woensdag komt de temperatuur niet hoger uit dan 16 graden.

Zaterdag krijgen we veel zonnige periodes en wordt het de warmste dag van het weekend, met temperaturen die oplopen tot 27-28 graden. De oostenwind is matig van kracht. In de avond neemt in Zeeland de kans op buien toe.

Kouder en nat vooruitzicht

Vanaf maandag zakt de temperatuur voor het eerst in lange tijd onder de 20 graden. Tot nu toe zorgden hogedrukgebieden ervoor dat het warm bleef in West-Europa, maar deze schuiven volgende week weg van Nederland.

Maandag is de temperatuur nog rond de 21 graden, maar later in de week zakt de temperatuur richting de 15 graden en zien we steeds meer buien.