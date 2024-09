Laatste mooie weekend van september, dus het is druk op vakantieparken

Het normale leven is weer begonnen: de kinderen zijn naar school en de meeste mensen hebben hun werk of school weer opgepikt. Dus is dit de tijd om op vakantie te gaan voor mensen zonder kinderen of pensionado's. En zeker met het lekkere weer dit weekend schieten de lastminute boekingen in Nederland omhoog.

"Je ziet dat na het hoogseizoen meteen de mensen zonder verplichtingen op vakantie gaan. En mooi weer betekent dat mensen nog een weekendje weggaan in Nederland", legt Goof Lukken, docent toerisme, uit. "Ze hebben de camper dan nog voor de deur van afgelopen zomer."

Volgens Lukken is de laatste jaren het aantal campers toegenomen. "Dus dit gebeurt steeds vaker. In september blijft het sowieso altijd druk vanwege vriendenweekendjes of familieweekendjes."

Drukte

Ook parkmanager Wout Sleurink ziet de drukte dit weekend. "In het laagseizoen op vakantie gaan wordt al jaren populairder. Dit weekend zitten we zo goed als vol. De twintig camperplekken zitten doordeweeks ook vol."

Wout ziet niet alleen mensen zonder kinderen. "Hier op dit park komt er vanalles langs, families in het weekend, maar ook mensen zonder kinderen en pensionado's."

Laatste mooie weekend

Het lijkt erop dat dit het laatste mooie weekend van september wordt, voordat het herfstweer zijn intrede doet. De temperaturen stijgen vrijdagmiddag snel, alleen in het zuiden blijft het kwik steken op 20 graden. In het noorden kan het broeierig warm worden met temperaturen van wel 27 of 28 graden.