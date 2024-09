Geniet van laatste zomerse weekend: herfst staat voor de deur

Vrijdag begint zonnig, maar vanuit het zuiden zal de bewolking toenemen. Er trekken enkele buien het land binnen, en in het midden van het land is er zelfs kans op onweer. In het noorden blijft het zonnig en in de avond kun je genieten van een mooie zonsondergang, meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Het lijkt erop dat dit het laatste mooie weekend van september wordt, voordat het herfstweer zijn intrede doet. De temperaturen stijgen in de middag snel, alleen in het zuiden blijft het kwik steken op 20 graden. In het noorden kan het broeierig warm worden met temperaturen van wel 27 of 28 graden.

Laatste zonnige weekend

Zaterdag belooft een warme dag te worden. Het blijft droog en er is flink wat ruimte voor de zon. In het zuiden kan het zelfs 30 graden worden. Op zondag zal de temperatuur echter dalen naar 23 graden.

Na het weekend krijgen we te maken met echt herfstweer en dalen de temperaturen flink. Geniet dus nog even extra van dit zomerse weekend!