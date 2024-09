Temperatuur in de lift, na het weekend echt herfstweer

Op de meeste plekken is donderdag de dag grijs begonnen. Later op de dag zal het zonnetje overal gaan schijnen, maar in de middag is er kans op een enkele bui. Met temperaturen die kunnen oplopen tot zo'n 29 graden is het een stuk warmer dan de afgelopen dagen, meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Voor de eerste donderdag van september wordt het bijzonder warm. In het oosten van het land kan de temperatuur zelfs oplopen tot 29 graden. Richting de kust koelt het af tot 26 graden. In de avond wordt het helder en het zal afkoelen tot ongeveer 18 graden.

Laatste zonnige weekend

De temperatuur gaat in het weekend in heel Nederland weer in de lift, maar daarbij is er nog wel kans op een enkele bui. Met name vrijdag is er kans op regen in het zuiden.

Pas zondag wordt het in het hele land minder warm en trekken er regen- en onweersbuien over het land. Na een nazomers weekend stappen we de herfst weer in, want dan dalen de temperaturen weer tot zo'n 17 tot 19 graden. Pak je jas en paraplu dus maar uit de kast.