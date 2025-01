Mistige en miezerige week, maar de zon is onderweg

Naast zaagmans staat er deze woensdag ook een dik pak mist voor de deur. Tot eind van de ochtend is er dan ook code geel van kracht in een groot deel van het land. Als de mist dan is weggetrokken blijft het bewolkt en miezerig. Maar... verbetering is onderweg. Al moeten we daar de werkweek nog wel even voor doorkomen.

Tot 11.00 uur heeft het KNMI de waarschuwing afgegeven voor dichte mist in heel het land, met uitzondering van Flevoland, Groningen, Drenthe en de Waddeneilanden. In het zuidoosten kan de mist nog langer blijven hangen, mogelijk zal code geel daar dan ook langer van kracht blijven.

De temperatuur komt uit op zo'n 3 graden in Limburg en rond de 8 graden in de Randstad. De wind heeft vandaag weinig in de melk te brokkelen, want die is maar in beperkte mate aanwezig.

Even volhouden

Ook op donderdag staat ons een grijze en regionaal mistige start van de dag te wachten. Vanuit de onderste provincies van ons land zal het zicht dan langzaamaan wel beter worden en het zal daar dan ook opklaren. Er staat het zuiden een alleraardigste donderdagmiddag te wachten, in tegenstelling tot het midden en noorden: daar blijft het bewolkt. Qua windkracht lijkt het weer de woensdag na te apen, want ook op deze dag is deze zacht van kracht. De temperatuur: 4 graden in Maastricht tot 7 graden in Den Helder.

Op vrijdag moeten met name het midden en noorden van het land nog even doorbijten, want ook dan blijft de bewolking hardnekkig volhouden. Wel blijft het overal droog. Het zuiden krijgt alvast een voorproefje op het weekend: daar gaat de zon namelijk schijnen.

De dagen daarna is dat dus in heel het land het geval, vooral de zondag lijkt zonnig te gaan verlopen. Bij een temperatuur van 2 graden in het zuidoosten tot 5 graden in het noordwesten belooft het mooi winterweer worden.