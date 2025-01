Vanochtend was het zover: schaatspret in Winterswijk

In Winterswijk is de hele nacht hard gewerkt door de sproeiploeg. Dat blijkt niet voor niets: dinsdagochtend lag er een prachtig dun ijsvloertje op het asfalt van de combi-ijsbaan, net genoeg om deze ochtend recreatieve schaatsers welkom te heten. Hart van Nederland was erbij, de schaatspret is te zien in bovenstaande video.

Jammer genoeg kunnen aanwezigen alleen in de ochtend schaatsen, want tegen de middag steeg de temperatuur weer naar ongeveer 3 tot 4 graden. Op sloten en plassen is het sowieso nog te vroeg om te schaatsen.

De kans is klein dat de schaatspret lang aanhoudt. Op woensdagnacht zorgen wolken, nevel en mist ervoor dat de temperatuur boven het vriespunt blijft. Vrijdag zal het waarschijnlijk slechts een enkele graad vriezen.