IJskoude Tweede Kerstdag op komst: gevoelstemperatuur tot -10 graden

Weerbericht

Vandaag, 12:25

Nederland staat aan het begin van een kraakheldere en ijskoude vriesnacht. Op veel plaatsen gaat het matig vriezen, met temperaturen die onder de -5 graden zakken. In de koudste delen van het land kan het vrijdagochtend zelfs lokaal -8 of -9 graden worden, meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Door de doorstaande noordoostenwind voelt het vrijdagochtend extra koud aan. De gevoelstemperatuur kan op veel plekken onder de -10 graden uitkomen. Wie vroeg de deur uit moet, krijgt dus te maken met snijdende kou.

Zonnig maar koud, later iets zachter

Vrijdagmiddag blijft het droog en zonnig, maar echt zacht wordt het niet. De temperaturen lopen op naar 1 tot 3 graden. Dat is iets minder koud dan op eerste kerstdag, mede doordat de noordoostenwind langzaam wat afneemt.

Na vrijdag wordt het stap voor stap minder koud. Zaterdag kan het kwik oplopen naar ongeveer 5 graden. Zondag is het weer iets kouder met maxima rond 3 graden. In de nachten blijft het dan nog licht vriezen.

Na het weekend lijkt het tijdelijk zachter te worden met temperaturen rond de 6 graden. Vanaf Oudejaarsdag is er kans op een winterse bui. Tegelijk zijn er aanwijzingen dat de winter later volgende week opnieuw kan terugkeren met flink lagere temperaturen.

Door Redactie Hart van Nederland

