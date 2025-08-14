Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

RIVM waarschuwt: ook vandaag nog kans op smog, blijf binnen

Weerbericht

Vandaag, 12:57

Link gekopieerd

Pas op, de luchtkwaliteit is mogelijk ook donderdag nog slecht in delen van Utrecht, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Door ophoping van ozon kan daar smog ontstaan, net als de afgelopen dagen, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies om binnen te blijven en rustig aan te doen met lichamelijke inspanning.

"Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is", voegt het instituut eraan toe. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn het gevoeligst voor smog. Zij kunnen kortademig worden, of ze moeten veel hoesten. Irritaties aan ogen, neus en keel zijn ook bekende klachten.

Smog ontstaat sneller als het warm weer is en weinig waait. Dan blijven kleine deeltjes luchtvervuiling hangen. "In de loop van de dag draait de wind naar het westen en wordt schonere lucht aangevoerd", vervolgt het RIVM. Dan is er geen kans meer op smog.

ANP

Lees ook

Tropisch weekend voor de deur, temperatuur kan oplopen tot maar liefst 33 graden
Tropisch weekend voor de deur, temperatuur kan oplopen tot maar liefst 33 graden
RIVM waarschuwt voor smog zaterdag in midden en zuid Nederland
RIVM waarschuwt voor smog zaterdag in midden en zuid Nederland
RIVM waarschuwt: vrijdag smog door hitte in heel Nederland
RIVM waarschuwt: vrijdag smog door hitte in heel Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.