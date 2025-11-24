Volg Hart van Nederland
Winterweer maakt plaats voor regen en hogere temperaturen

De sneeuw van het weekend maakt plaats voor regenbuien en zachtere temperaturen. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar de zon laat zich regelmatig zien. Aan het einde van de week loopt de temperatuur zelfs op naar de dubbele cijfers.

Maandagochtend breekt op sommige plekken de zon door, maar trekken ook buien over het land. In de loop van de middag blijft het veelal bewolkt met af en toe wat ruimte voor de zon. In het noordwesten en Zeeland kan nog wat regen vallen. Toch blijft het in veel regio's droog en stijgt de temperatuur naar 6 tot 8 graden.

In de avond vallen nog een paar buien in het zuiden. In de nacht klaart het op het en kan het kwik zakken tot onder het vriespunt. In het midden van het land begint de dinsdag mistig. Verder blijft het de rest van de dag bewolkt met af en toe zon en lichte neerslag. Het wordt zo'n 5 tot 8 graden, met een krachtige wind aan de kust.

Temperatuur stijgt

Woensdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich regelmatig zien. De dag start fris met temperaturen rond het vriespunt. Vanaf donderdag en vrijdag wordt het zachter, maar blijft het regenen. Vrijdag wordt het een graad of 11. In de nacht is de temperatuur met zo'n 6 graden ook een stuk zachter.

Door Redactie Hart van Nederland

