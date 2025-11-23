Witte wegen en gladheid in noordoosten: miljoenen kilo's zout gestrooid

In het noordoosten van Nederland zijn zondag de wegen wit geworden door sneeuw. Rijkswaterstaat (RWS) laat weten dat sinds zaterdagavond al bijna 3 miljoen kilo zout is gestrooid om de gladheid te bestrijden.

In de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel geldt code geel. Volgens Rijkswaterstaat houden veel mensen rekening met de omstandigheden, maar blijven de wegen op sommige plekken verraderlijk glad. In Overijssel en Friesland duurt de waarschuwing tot 20.00 uur, in Groningen en Drenthe tot 22.00 uur.

Van winter naar herfstweer

Zondagavond en -nacht kan het nog glad zijn door sneeuw, al loopt de temperatuur langzaam op. Het gaat niet meer vriezen; de minima liggen tussen de 2 en 5 graden. Maandag blijft het wisselvallig met enkele buien en temperaturen rond 6 of 7 graden.

Later in de week wordt het duidelijk zachter. Vrijdag en zaterdag kan het zelfs weer 10 tot 11 graden worden, al blijft de kans op regen dan groot.