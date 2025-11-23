Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Witte wegen en gladheid in noordoosten: miljoenen kilo's zout gestrooid

Weerbericht

Vandaag, 18:10 - Update: 9 minuten geleden

Link gekopieerd

In het noordoosten van Nederland zijn zondag de wegen wit geworden door sneeuw. Rijkswaterstaat (RWS) laat weten dat sinds zaterdagavond al bijna 3 miljoen kilo zout is gestrooid om de gladheid te bestrijden.

In de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel geldt code geel. Volgens Rijkswaterstaat houden veel mensen rekening met de omstandigheden, maar blijven de wegen op sommige plekken verraderlijk glad. In Overijssel en Friesland duurt de waarschuwing tot 20.00 uur, in Groningen en Drenthe tot 22.00 uur.

Van winter naar herfstweer

Zondagavond en -nacht kan het nog glad zijn door sneeuw, al loopt de temperatuur langzaam op. Het gaat niet meer vriezen; de minima liggen tussen de 2 en 5 graden. Maandag blijft het wisselvallig met enkele buien en temperaturen rond 6 of 7 graden.

Later in de week wordt het duidelijk zachter. Vrijdag en zaterdag kan het zelfs weer 10 tot 11 graden worden, al blijft de kans op regen dan groot.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

KNMI geeft code geel af: sneeuw zorgt voor gladde wegen
KNMI geeft code geel af: sneeuw zorgt voor gladde wegen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.