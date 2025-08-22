Terug

Grijze start van het weekend met kans op buien

Weerbericht

Vandaag, 09:10

Het weerbeeld de komende dagen laat veel bewolking zien, afgewisseld met af en toe zon en een enkele lichte bui. Temperaturen liggen rond de 18 tot 20 graden, maar na het weekend wordt het duidelijk warmer en laat de zomer zich weer even zien.

Vrijdagochtend is er veel bewolking en soms ook een beetje regen of een lichte bui. Ook in de middag blijft de bewolking een belangrijke rol spelen, maar soms is er ook even ruimte voor de zon. De kans op een lichte bui blijft bestaan, maar grote hoeveelheden zijn het niet. De temperatuur komt uit tussen de 18 en de 20 graden bij een zwakke tot matige wind.

In de avond en nacht trekt er ook veel bewolking over ons land en valt er wat lichte regen. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Langs de kust is de wind matig tot vrij krachtig, boven land is het rustiger.  

Ruimte voor de zon

Zaterdag begint de dag overwegend bewolkt met lokaal ook nog een bui. In de middag is er net wat vaker ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige wind.

Zondag is het nagenoeg droog met geregeld zon. De temperatuur loopt geleidelijk weer wat verder op naar een graad of 20.

Zomerweer

Volgende week maandag en dinsdag is het prima zomerweer. Zeker op dinsdag wordt het op meerdere plaatsen zomers warm in het binnenland, 25 graden of meer is dan geen uitzondering.

