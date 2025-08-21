Steeds meer toeristen naar Nederland: Duitsers dol op kust, Belgen pakken de fiets

Steeds meer toeristen weten hun weg naar Nederland te vinden. Vooral in de zomermaanden loopt het storm. In juni van dit jaar telden hotels en vakantieparken bijna 2,4 miljoen buitenlandse gasten. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 1,9 miljoen. Een flinke stijging dus, en het hoogste aantal bezoekers sinds de coronaperiode.

Volgens cijfers van het CBS werden er die maand bijna 7 miljoen overnachtingen geboekt. Vorig jaar juni waren dat er nog zo’n 5,5 miljoen. En dan tellen particuliere verhuurders, zoals via Airbnb, nog niet eens mee.

Duitsers voorop

Nederland blijkt vooral aantrekkelijk voor onze oosterburen. In juni kwamen er ruim een miljoen Duitse gasten, 320.000 meer dan een jaar eerder. Duitsers trekken graag naar de kust, maar combineren hun verblijf vaak ook met een stedentrip naar Utrecht of Leiden. “Ze houden van onze open cultuur, van gezellig borrelen en van de afwisseling tussen stad en strand,” vertelt Dorine de Gast, woordvoerder van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.

Ook Belgen weten Nederland goed te vinden. Zij kiezen vooral voor het zuiden, maar trekken soms ook richting het noorden. Fietsen staat daarbij bovenaan het lijstje. Britten en toeristen uit Polen en Oostenrijk blijven doorgaans liever dichter bij huis en kiezen daarom voor Nederland. Amsterdam is meestal de eerste stop. “Er is een duidelijke trend: bij een eerste bezoek ga je altijd naar de hoofdstad,” aldus De Gast.

Vakantie in eigen land

Opvallend is dat ook Nederlanders zelf hun land steeds vaker ontdekken. Tijdens de coronaperiode groeide dat aantal sterk, en sindsdien zijn vakantieparken en campings in de groenere provincies populairder dan ooit. Vooral in Drenthe en Gelderland zoeken veel mensen de rust en natuur op.

De populariteit beperkt zich niet tot de zomermaanden. Ook in april, mei, oktober en november, de zogenaamde ‘schaduwmaanden’, trekken steeds meer toeristen naar Nederland. Een goede zomer speelt een belangrijke rol, net als feestdagen zoals Pinksteren. Omdat Nederland dichtbij ligt, kiezen veel bezoekers bovendien voor een last minute. Voor Duitsers en Belgen is de korte reistijd daarbij een doorslaggevende factor.

Top 3 activiteiten

"Uit eten gaan blijft favoriet. Onze keuken wordt verrassend goed gewaardeerd, zeker door Duitsers en Belgen. In het algemeen behoren de top drie activiteiten voor bezoekers in Nederland tot: stadswandelingen in de steden, uit eten gaan en winkelen", vertelt De Gast.