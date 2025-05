Lange cruiseschepen niet langer welkom in Kampen, ondernemers boos

In Kampen groeit de zorg onder ondernemers nu Rijkswaterstaat wil stoppen met het structureel verlenen van ontheffingen voor cruiseschepen langer dan 110 meter. De schepen, soms tot wel 135 meter, brengen jaarlijks duizenden toeristen naar de Hanzestad. Een nieuwe beleidslijn van Rijkswaterstaat zou daar nu een streep door zetten, en dat dreigt grote gevolgen te hebben voor het lokale toerisme.

Reinier de Wit, eigenaar van excursiebedrijf Kampen and Beyond, voelt de dreiging al. "Ik haal een groot deel van mijn inkomen uit deze bezoekers", zegt hij tegen Hart van Nederland. "We verzorgen in het hoogseizoen soms vijf excursies per week. Dat zijn gemiddeld 130 gasten per schip. Als die schepen straks niet meer mogen komen, raken wij direct inkomsten kwijt."

Veiligheid boven economische waarde

Rijkswaterstaat bevestigt dat het gaat stoppen met het afgeven van nieuwe ontheffingen voor cruiseschepen langer dan 110 meter. "We zien dat het incidentele karakter in een structurele vraag verandert. De aantallen nemen hier enorm toe, en daarmee ook de risico’s," aldus een woordvoerder in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland. Volgens de instantie vormen de grote schepen een gevaar op de IJssel, omdat ze moeten keren op een te smal deel van de rivier.

"Het keren gaat ook heel traag, waardoor ze vanwege de stroming van de rivier voor de Stadsbrug vast kunnen komen te liggen. Achteruit varen is ook gevaarlijk. Ze moeten dan ook onder de Stadsbrug door en voor opvarende schepen is niet altijd duidelijk dat een schip achteruitvaart", stelt Rijkswaterstaat.

Ondernemers voelen zich overvallen

Toch begrijpen ondernemers in Kampen de redenering niet. "De schepen kunnen hier prima keren", zegt De Wit. "Dat gebeurt al jaren zonder incidenten. Natuurlijk moet veiligheid voorop staan, maar er moet ook oog zijn voor de economische impact. Kampen leeft van haar toerisme."

Volgens Rijkswaterstaat zijn er benedenstrooms van de stadsbrug, aan de IJsselmeerkant, wel nautisch veilige plekken waar deze schepen kunnen aanmeren. Daar gelden geen beperkende regels vanuit de dienst.

Gemeente zoekt oplossing

De gemeente Kampen is inmiddels in gesprek met Rijkswaterstaat. Ook ondernemers zijn bij dat overleg betrokken. "Ik ga uit van de goede intenties van de gemeente. Maar ik wil wel dat duidelijk is: dit raakt niet alleen mij, dit raakt de hele stad", zegt De Wit.

Voor dit jaar verandert er niets: schepen die al een ontheffing hebben mogen blijven komen. Maar nieuwe aanvragen zijn onzeker. En dat is precies waar de angst zit bij ondernemers. "Als het gerucht gaat dat Kampen niet meer toegankelijk is, boeken touroperators hun routes om. Dan is het zomaar voorbij", waarschuwt De Wit.