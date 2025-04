Toch geen miljoenen voor aanpak 'dodenweg' N50 bij Kampen

Het kabinet trekt toch geen miljoenen uit voor de aanpak van de N50 bij Kampen. De BBB meldde woensdag dat er 365 miljoen euro zou worden uitgetrokken voor de weg, maar in de voorjaarsnota is er niets over te vinden.

"Daarnaast komt er respectievelijk 365 en 115 miljoen euro voor de aanpak van de N50 en N36 in Overijssel", bracht de BBB naar buiten kort nadat de coalitiepartijen een akkoord hadden bereikt over de bijstelling van de begroting. Inmiddels is het persbericht op de website van de partij aangepast. Er staat alleen nog dat de aanpak van de N50 moet "aanhaken" op een breder plan voor infrastructuur.

"Dat is een communicatiefoutje geweest", zegt een woordvoerder van de BBB. Het geld zou "tot op het laatste moment" op tafel hebben gelegen, maar werd toch nog geschrapt. "Dat is niet zorgvuldig in onze communicatie verwijderd." De partij hoopt dat de aanpak van de N50 alsnog een plek krijgt in de miljoenennota.

De afgelopen tien jaar zijn zeker tien mensen omgekomen op de N50. Daardoor wordt het nu ook wel de 'dodenweg' genoemd. In 2022 besteedde Hart van Nederland al aandacht, zo is te zien in de video boven dit artikel.

BBB-leider Caroline van der Plas heeft vrijdag gebeld met de burgemeester van Kampen, meldt haar partij. In een verklaring zegt Van der Plas: "Ik heb hem verteld dat ik de teleurstelling en verwarring volledig begrijp en me dit ook aantrek."

