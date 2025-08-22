Terug

Grote natuurbrand Brunssumerheide onder controle, kinderkamp ontruimd

Brand

Vandaag, 07:54

De grote natuurbrand op de Brunssummerheide bij Heerlen is onder controle. Het nablussen zal nog uren duren, meldt de veiligheidsregio.

De brand brak donderdagavond uit en trof een gebied van ongeveer 7,5 hectare. Daarbij kwam veel rook vrij. In een deel van Landgraaf werd lichte rook- en roetoverlast gemeld, in de wijk Kakert sloeg roet neer dat met water verwijderd kan worden.

Kamp ontruimd

Een kinderkamp in het gebied werd ontruimd. Enkele tientallen kinderen zijn elders ondergebracht. De eerste melding van de brand kwam rond 21.10 uur binnen.

Bij de bestrijding werden veel hulpdiensten ingezet. Zo kwamen speciale blusvoertuigen van Maastricht Aachen Airport ter plekke, evenals voertuigen van Duitse brandweerkorpsen.

ANP

