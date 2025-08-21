Terug

Grote brand op Brunssummerheide bij Heerlen, hulpdiensten massaal aanwezig

Brand

Vandaag, 22:13

Op de Brunssummerheide bij Heerlen in Zuid-Limburg is donderdagavond een grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder staat een gebied van zo'n 7,5 hectare in brand. "Dat is best al een groot gebied", zegt ze.

Een kinderkamp in het gebied is ontruimd. Het gaat volgens de woordvoerder om enkele tientallen kinderen. Zij zijn elders ondergebracht.

De eerste melding van de brand kwam rond 21.10 uur binnen. Veel hulpdiensten zijn ingezet voor de bestrijding ervan. Ook zogeheten crashtenders, speciale blusvoertuigen, gaan helpen. De voertuigen komen van Maastricht Aachen Airport.

Bij de brand komt veel rook vrij. In een deel van Landgraaf is daardoor sprake van lichte rookoverlast.

Op X worden beelden gedeeld van de brand die al in de verte te zien is:

ANP

