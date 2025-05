Zonnige dag, maar pas op: vannacht wordt het ineens flink fris

Na een grijze start in het zuiden en midden van het land, komt het lenteweer later in de ochtend toch echt op gang. De zon breekt steeds vaker door en donderdagmiddag is het op veel plekken stralend. Maar let op: zodra de zon weg is, koelt het flink af en kan het lokaal zelfs tot vorst aan de grond komen.

Donderdagmiddag is het vrijwel overal helder. De noordoostenwind is matig, maar aan de kust stevig: op de stranden staat een windkracht 6. Volgens meteoroloog Jordi Huirne wordt het 16 graden op de Waddeneilanden en tot 21 graden in het zuiden.

's Avonds klaart het op en wordt het koud. In het oosten en noordoosten kan de temperatuur zakken tot 2 graden, met kans op vorst aan de grond. Aan zee blijft het iets zachter met zo'n 9 graden. In het noorden trekken in de nacht trekken wel weer wat wolkenvelden binnen vanaf de Noordzee.

Koelste dag van de week

Vrijdag is het juist het noorden dat meer bewolking krijgt, terwijl het in het zuiden en midden zonnig blijft. De wind blijft uit het noorden waaien, wat opnieuw zorgt voor flinke temperatuurverschillen: van 14 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Daarmee is het de koelste dag van de week.

Zaterdag wordt het zonnig en droog met 16 tot 21 graden. Zondag is er wat meer bewolking en mogelijk een bui in het binnenland. Na het weekend blijft het rond de 20 graden, met het zuiden telkens net iets warmer dan het noorden.