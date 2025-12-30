Van zon naar frisse jaarwisseling, later winterse buien

Het weer laat zich dinsdag van zijn vriendelijke kant zien. Er zijn perioden met zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de kust kan af en toe een regenbui vallen.

Dinsdagochtend kan het lokaal nog glad zijn door bevriezing. Volgens meteoroloog Stefan van der Gijze is er verder weinig wind uit het noorden, al waait het langs de kust matig tot vrij krachtig. In de middag loopt de temperatuur op naar 4 tot 7 graden. Het blijft wisselend bewolkt met geregeld zon en langs de kust nog een enkel buitje. De wind draait naar het noordwesten en is landinwaarts zwak, maar aan zee opnieuw matig tot vrij krachtig.

Buien

In de avond neemt de kans op een bui toe in het noorden en noordoosten. In de rest van het land kan in de nacht ook regen vallen. In het zuidoosten kan het licht vriezen, elders blijft de temperatuur tussen 1 en 6 graden. Plaatselijk kan het glad worden door bevriezing. In het noordwestelijk kustgebied trekt de wind verder aan en wordt het krachtig uit het noordwesten.

Woensdag is er veel bewolking, met vooral in het zuiden af en toe nog zon. In het noorden kan een regenbui vallen, terwijl het in het zuiden op de meeste plaatsen droog blijft. De temperatuur ligt rond de 6 graden. De noordwestenwind is matig en kan aan zee krachtig worden, met windkracht 6.

Jaarwisseling winderig aan de kust

Tijdens de jaarwisseling blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn er opklaringen. In het noorden is nog kans op een bui. In het zuiden ligt de temperatuur rond het vriespunt, in het noorden rond de 5 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen, maar kan in het noorden en langs de kust tijdelijk vrij krachtig tot krachtig zijn.

Op nieuwjaarsdag waait er een stevige westenwind, aan zee mogelijk hard met windkracht 7. Er trekken buien over het land die steeds vaker een winters karakter krijgen. De temperatuur komt uit rond de 6 graden.

Ook vrijdag blijft het onstuimig met winterse buien. In het weekend volgen vooral sneeuwbuien en kan het lokaal wit worden. Overdag wordt het dan 2 tot 3 graden en in de nachten vriest het licht.