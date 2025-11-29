Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grijs begin, maar niet voor lang: zo verloopt het weekendweer

Weerbericht

Vandaag, 08:16

Link gekopieerd

Het zachte herfstweer blijft voorlopig aanhouden. Het weekend start met veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen, al blijft het op de meeste plekken droog. De temperatuur ligt in de ochtend rond 8 graden en stijgt zaterdagmiddag op veel plaatsen opnieuw tot in de dubbele cijfers. In het oosten kan de zon af en toe doorbreken, maar elders blijft de bewolking hardnekkig, vertelt Hart van Nederland-weerman Dennis Wilt.

Zaterdagavond bereikt een regengebied vanuit het westen het land. Later op de avond en aan het begin van de nacht wordt het ook in het oosten nat. In de loop van de nacht klaart het vanuit het westen op steeds meer plekken op. De temperatuur daalt tot circa 6 graden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Enkele buien

Zondag trekken enkele buien over het land, maar de zon laat zich geregeld zien. Met een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal zo’n 8 graden.

Na een koude nacht begint de nieuwe werkweek wisselvallig en fris, maar vanaf woensdag lijkt het enkele dagen rustiger en droger te worden. Overdag schijnt af en toe de zon en wordt het rond 9 graden, terwijl het tijdens opklaringen ’s nachts flink kan afkoelen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Mist in het verkeer: wanneer mogen de mistlampen aan?
Mist in het verkeer: wanneer mogen de mistlampen aan?
Minder vaak mist door schonere lucht
Minder vaak mist door schonere lucht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.