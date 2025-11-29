Grijs begin, maar niet voor lang: zo verloopt het weekendweer

Het zachte herfstweer blijft voorlopig aanhouden. Het weekend start met veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen, al blijft het op de meeste plekken droog. De temperatuur ligt in de ochtend rond 8 graden en stijgt zaterdagmiddag op veel plaatsen opnieuw tot in de dubbele cijfers. In het oosten kan de zon af en toe doorbreken, maar elders blijft de bewolking hardnekkig, vertelt Hart van Nederland-weerman Dennis Wilt.

Zaterdagavond bereikt een regengebied vanuit het westen het land. Later op de avond en aan het begin van de nacht wordt het ook in het oosten nat. In de loop van de nacht klaart het vanuit het westen op steeds meer plekken op. De temperatuur daalt tot circa 6 graden.

Enkele buien

Zondag trekken enkele buien over het land, maar de zon laat zich geregeld zien. Met een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal zo’n 8 graden.

Na een koude nacht begint de nieuwe werkweek wisselvallig en fris, maar vanaf woensdag lijkt het enkele dagen rustiger en droger te worden. Overdag schijnt af en toe de zon en wordt het rond 9 graden, terwijl het tijdens opklaringen ’s nachts flink kan afkoelen.