Mist in het verkeer: wanneer mogen de mistlampen aan?

Het is momenteel rustig, fris en vochtig herfstweer. Tijdens de donkere uren en in de vroege ochtend is het ook nevelig en komt plaatselijk mist voor. Maar wanneer is er nu sprake van dichte mist en wanneer mag je als automobilist welke mistlampen ontsteken? Meteoroloog Dennis Wilt legt het uit.

In de video bovenaan het weerbericht voor de komende dagen.

Als het zicht minder dan duizend meter is, spreken we officieel van mist. Tot die duizend meter noemen we het nevel als je minder ziet door vochtige lucht. We spreken we van dichte mist als het zicht tweehonderd meter of minder is, dan wordt het ook gevaarlijk en geeft het KNMI een code geel uit om je te waarschuwen.

Langs de weg staan om de honderd meter hectometerpaaltjes, dus als je er nog maar twee of minder langs ziet komen, weet je dat het zover is. Je mag dan je voorste mistlampen aan doen.

Boete voor mistlampen

Wordt het zicht minder dan vijftig meter, mag je ook je mistlamp aan de achterkant van de auto aan doen. Een goede indicatie zijn lantarenpalen die vijftig meter uit elkaar staan en de witte strepen op de weg. Van streep tot streep is twaalf meter, dus als je er nog maar vier ziet, zet je de mistlamp achter aan. Pas vooral ook je snelheid aan.

Het onnodig aanzetten van mistlampen, die erg fel en verblindend kunnen zijn, kan trouwens een boete opleveren van 120 euro voor de voorste mistlampen en 190 euro voor de achterste mistlampen.

Zicht op mist

Het weer wordt op verschillende plekken in het land bijgehouden. Deels gebeurt dat door de weerstations van het KNMI, maar ook alle militaire bases in het land observeren. Verder is er ook nog een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die het - met door het KNMI goedgekeurde meetapparatuur - in de gaten houden.

Dus zo hebben we een goed zicht op het actuele weer op diverse plaatsen in het land. Maar bij mist kan het zicht zo lokaal verschillen dat zelfs met de grote hoeveelheid metingen niet altijd overal de mist wordt herkend. Aanvullend zijn de vele camera’s boven de weg en bij daglicht de visuele satellietbeelden.

Toch is het verstandig om altijd zelf goed te blijven opletten en te anticiperen als je ineens de mist in rijdt.