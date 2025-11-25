Komende dagen koud, grijs en mistig, maar het weer slaat om richting weekend

Het is dinsdagochtend op veel plekken in Nederland oppassen geblazen. Een dikke mistlaag trekt van Zuid-Holland via het midden van het land naar het noordoosten. Het zicht kan hier en daar minder dan tweehonderd meter zijn, terwijl het kwik rond het vriespunt ligt. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

Langs de kust vallen dinsdagochtend enkele buien, en ook in Limburg kan wat lichte regen neerdalen. In het oosten blijft het de rest van de dag grijs met hardnekkige mist en lage bewolking. Daar wordt het niet warmer dan drie graden. Elders schijnt af en toe de zon, maar ook daar is kans op een lichte bui. De temperatuur ligt tussen de zes en acht graden, met langs de kust een stevige noordenwind.

Mist blijft komende dagen hangen

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag kan het opnieuw mistig worden, vooral in het binnenland. Tijdens opklaringen zakt de temperatuur iets onder nul, en in Zeeland kan nog een enkele bui vallen. De wind is zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Ook woensdag begint de dag op veel plaatsen mistig. De middag verloopt grijs met hier en daar een bui in het noordwesten. De temperatuur loopt op naar vijf tot zeven graden, maar in gebieden waar de mist blijft hangen blijft het rond drie graden.

Donderdag lijkt de zon zich nog even te laten zien, maar al snel trekt de bewolking weer binnen. In de loop van de dag kan er wat regen vallen, bij een zuidelijke wind die steeds sterker wordt. Vrijdag is het ronduit bewolkt en regenachtig, maar de temperatuur loopt langzaam op.

Zacht weekend

In het weekend wordt het merkbaar zachter. Op zaterdag kan het lokaal zelfs tien graden worden. De zon laat zich af en toe zien, maar wolken en lichte regen houden de overhand. De wind draait naar het zuidwesten en neemt iets af. Van winterweer is voorlopig geen sprake.

Beeld: Joost Mooij, Alphen aan den Rijn