Nederland in tweedeling: noorden glad en koud, zuiden zachter

Weerbericht
Vandaag, 09:28
De winter geeft zich nog altijd niet gewonnen en blijft Nederland verdelen. Ook woensdag is er sprake van een duidelijke tweedeling. In het zuiden lopen de temperaturen op tot zo'n 5 graden, terwijl het in het noorden rond het vriespunt blijft hangen. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.
Het volledige weerbericht van woensdag en de dagen erna zie je in bovenstaande video.
