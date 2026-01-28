Nederland in tweedeling: noorden glad en koud, zuiden zachter

De winter geeft zich nog altijd niet gewonnen en blijft Nederland verdelen. Ook woensdag is er sprake van een duidelijke tweedeling. In het zuiden lopen de temperaturen op tot zo'n 5 graden, terwijl het in het noorden rond het vriespunt blijft hangen. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

