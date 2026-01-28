Volg Hart van Nederland
Nederland in tweedeling: noorden glad en koud, zuiden zachter

Weerbericht

Vandaag, 09:28

De winter geeft zich nog altijd niet gewonnen en blijft Nederland verdelen. Ook woensdag is er sprake van een duidelijke tweedeling. In het zuiden lopen de temperaturen op tot zo'n 5 graden, terwijl het in het noorden rond het vriespunt blijft hangen. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.

Het volledige weerbericht van woensdag en de dagen erna zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

