Kletsnatte start van de dag, later op de dag ruimte voor de zon

Weerbericht

Vandaag, 07:19 - Update: 1 uur geleden

We krijgen woensdag te maken met een kletsnatte start van de dag. In de ochtend is het vrijwel overal bewolkt, maar in het zuidwesten en noordwesten zien we wellicht een knipoog van de zon. Verder is het flink aan het regenen, meldt meteoroloog Robert de Vries.

In de middag vallen er ook nog flink wat buien, maar in het noorden wordt het iets droger en kan de zon af en toe gaan doorbreken. De temperatuur ligt tussen de 6 en de 8 graden en daarmee is het kil.

In de avond en nacht trekt de regen via Limburg het land uit. Misschien dat er in de Limburgse heuvels dan ook even wat natte sneeuw valt. Verder kan er in het westen een bui voorkomen. Elders is het droog en komen er opklaringen voor. In het binnenland kan het tot lichte vorst komen, wat lokaal misschien voor wat gladheid kan zorgen op een enkele brug.

Later deze week

Donderdag breekt af en toe de zon door, maar vallen er ook buien waar op sommige plekken hagel kan voorkomen. De temperatuur loopt op naar 5 tot 7 graden. Vrijdag en in het weekend is het op de meeste plekken droog. Verder is er van tijd tot tijd zon, maar komen er ook opklaringen voor in de nacht. Na het weekend blijft de temperatuur nog laag, maar het lijkt in de loop van volgende week iets zachter te worden.

Door Redactie Hart van Nederland

