Dit wordt het weer tijdens de Canal Parade in Amsterdam: zon, buien en fris

Aanstaande zaterdag is het weer zover: de jaarlijkse Canal Parade trekt door de grachten van Amsterdam. Een dag vol kleur, maar is het weer deze dag ook zo kleurrijk? Er is wel wat ruimte voor de zon, maar je moet ook zeker rekening houden met enkele buien en vrij lage temperaturen, meldt meteoroloog Robert de Vries.

Of je op een boot staat of langs de kant, het is tamelijk fris met een graad of 18. Een jas meenemen is geen overbodige luxe, aldus De Vries. Ook een poncho meenemen kan geen kwaad, want er gaan enkele buien vallen. Toch is het vaak in het centrum van Amsterdam snel iets warmer. Zeker als de zon even tevoorschijn, komt is het al aangenaam. Volgens de huidige prognose laat de zon ons niet helemaal in de steek.

2 jaar geleden verregende de Canal Parade op 5 augustus. De temperatuur haalde ook niet de 20 graden en bleef steken rond de 18 à 19 graden. In 2018 hadden we te maken met een van de warmste edities. De temperatuur kwam boven de 25 graden uit in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Het voelde toen benauwd aan.