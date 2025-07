Pride van start in Amsterdam: duizenden lopen mee in Pride March

In Amsterdam is zaterdag de Pride officieel van start gegaan. Van zaterdag 26 juli tot en met zondag 3 augustus vinden er in de hoofdstad diverse evenementen plaats, met als afsluiter de Canal Parade op zaterdag 2 augustus. De Pride wordt in Amsterdam afgetrapt met de Pride March, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de rechten van de queer-gemeenschap.

Het is dit jaar de tweede keer dat de Pride March wordt georganiseerd. Vorig jaar liepen er al duizenden mensen mee met de tocht, en ook dit jaar worden er veel mensen verwacht. Vorige week vond er in de hoofdstad de Pride Walk plaats, een protest voor de rechten van de queer-gemeenschap.

Het thema van de Pride is dit jaar "LOVE", wat volgens de organisatie onder meer staat voor "de aantrekkingskracht tussen personen, de steun die mensen elkaar kunnen geven en de nimmer aflatende strijd voor gelijke rechten die samen wordt gevoerd". Op 2 augustus gaat de Canal Parade weer van start. Dan zullen de Amsterdamse grachten gekleurd zijn met regenbogen, versierde boten en grote drukte langs de kant.