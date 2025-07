Krijgt Amsterdam een Jos Brinkstraat of René Klijnplein? Activisten hopen van wel

Kunnen we binnenkort winkelen in de Jos Brinkstraat of een terrasje pakken op het René Klijnplein? Als het aan een groep queer activisten ligt, wel. In aanloop naar de Pride wordt namelijk een verkiezing georganiseerd om meer straten in Amsterdam te vernoemen naar historische Nederlandse queer personen. Tot de dag van de botenparade, op 2 augustus, kan iedereen zijn stem uitbrengen.

Vrijdag is de website Loveyourhistory.nl gelanceerd, waarop gestemd kan worden op acht iconen uit de Nederlandse queer geschiedenis. Onder de genomineerden zijn presentator en theatermaker Jos Brink, en zanger René Klijn, die in 1992 op televisie openhartig sprak over aids en de ziekte zo een gezicht gaf.

Niet alleen straatnamen vernoemd naar queer personen zijn in opkomst, ook de regenboogzebrapaden zijn in steeds meer gemeenten te zien. Echter valt in Geldermalsen het pad, bedoeld als symbool voor inclusie en zichtbaarheid van de lhbti-gemeenschap, bij een groot deel van de lokale kerken helemaal verkeerd:

2:11 Wel of geen regenboogpad in Geldermalsen? 'We willen het gesprek openen'

Andere namen waarop kan worden gestemd zijn activisten Tania Leon, Riek Stienstra en Aaïcha Bergamin, schrijfster Andreas Burnier, kunstenaar Edgar Cairo en wetenschapper Jim Holmes. Deze personen zijn gekozen door IHLIA, de erfgoedorganisatie die de geschiedenis van de lhbti-gemeenschap in Nederland archiveert en documenteert.

24 straten vernoemd naar queer personen

Het initiatief komt van IHLIA, acteur Danny Houtkooper en theaterproducent Erwin Aarts. "Amsterdam telt 2400 straten die vernoemd zijn naar personen", legt Houtkooper uit. "Daarvan zijn er slechts 24 vernoemd naar queer personen. Dat is 1 procent. Met de actie LOVE Y/OUR HISTORY vragen wij aandacht voor deze onderrepresentatie."

De uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt op zondag 3 augustus, de laatste dag van Pride Amsterdam. De winnende naam wordt op een speciaal straatnaambord gepresenteerd en aangeboden aan de gemeente Amsterdam, als suggestie voor een toekomstige straatnaam.

Hart van Nederland/ANP