Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weer draait snel: onweersbuien maken plaats voor zomerse dag

Weerbericht

Vandaag, 07:42

Link gekopieerd

Niets is zo veranderlijk als het weer, dat blijkt opnieuw. Waar we vrijdag nog te maken met code oranje, stevige onweersbuien die overtrokken en datumrecords die behaald werden door de hoge temperaturen, wordt het vandaag een hele rustige zomerse dag op veel plaatsen.

Vanmorgen komt er mist voor en kan er in het zuidoosten nog een onweersbui voorkomen. Verder is er flink wat ruimte voor de zon en trekken er wat hoge wolken over. Later vandaag ontstaan er ook wat stapelwolken. De temperaturen gaan oplopen naar op grote schaal zomerse waarden. In het zuiden, midden en oosten van het land wordt het op veel plaatsen 25 tot 28 graden. In het noorden en in de kustgebieden is het 21 tot 24 graden.

Minder warm weer

Zondag wordt het al minder warm. Het wordt zo’n 20 tot 26 graden. Er is ruimte voor de zon, maar er trekken ook buien over met name de oostelijke helft. Ook maandag zijn er zonnige perioden en komt het verspreid over het land tot een bui. Bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen wordt het 19 graden aan zee en 21 tot 23 graden in de rest van het land.

Vanaf dinsdag wordt het een stuk wisselvalliger met temperaturen rond of onder de 20 graden. Dat zijn normale waarden voor deze tijd van het jaar.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Noodweer slaat toe: blikseminslag, ingestort plafond en bomen op spoor
Noodweer slaat toe: blikseminslag, ingestort plafond en bomen op spoor

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.