Weekend met tropisch weer op komst, donderdag alvast een voorproefje

Donderdag krijgen we alvast een voorproefje van een weekend met tropische temperaturen dat voor de deur staat. De temperatuur loopt donderdag namelijk al op tot zo'n 27 graden. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Hoewel er aan het begin van de dag op sommige plekken nog sprake is van dichte mist, lost deze in de loop van de ochtend op. Aan het begin van de middag is het dan op veel plaatsen zo'n 20 graden. Gedurende de dag loopt de temperatuur op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het in Limburg zelfs 27 graden worden.

Tropische temperaturen

In het weekend doen we er nog een schepje bovenop, want dan krijgen we namelijk te maken met echt tropische waarden. Gemiddeld wordt het zo'n 29 graden, maar in het zuidoosten van het land kan de temperatuur kan oplopen tot wel 32 graden

Zaterdag is er aan het eind van de dag kans op regen en onweer, en dit trekt door naar zondag. Dan daalt ook de temperatuur en wordt het zo'n 20 tot 22 graden.