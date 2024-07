Tropische temperaturen op komst: dit weekend 32 graden

De komende dagen stijgen de temperaturen tot tropische hoogten. Vooral zaterdag is het drukkend warm, met een maximum temperatuur van 32 graden. Daarna daalt het kwik opnieuw en vallen er enkele buien.

De dag begint woensdag nog met wolkenvelden, waarbij vooral in het noorden kans op wat regen is. In het Waddengebied waait eerst nog een vrij krachtige westelijke wind, maar vanuit het westen klaart het steeds meer op en loopt de temperatuur op naar 19 of 20 graden aan zee, tot rond de 23 graden langs de oostgrens. In de avond klaart het breed op en blijft het nog lang aangenaam.

Donderdag belooft een heerlijke zomerdag te worden. Hoewel de lucht niet helemaal strak blauw zal zijn vanwege de vele sluierwolken, heeft de zon daar weinig last van. Het wordt op de meeste plaatsen zomers warm. Het wordt zo'n 25 graden, met weinig wind.

Tropisch warm

Ook vrijdag schijnt de zon volop en wordt het opnieuw 25 graden, en in het oosten lokaal zelfs 30 graden. Zaterdag is het vrijwel overal tropisch warm, met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot 32 graden. Overdag is het zonovergoten, maar in de avond volgen vanuit het zuiden buien met onweer. Vanaf zondag wordt het weer minder warm en wisselvallig met temperaturen rond de 21 graden en enkele buien.