Vandaag nog zacht, maar de winterkou komt eraan

Een ijzige oostenwind maakt het de komende dagen bitter koud. Vandaag is het nog relatief mild, maar morgen voelt het door de wind al aan als vrieskou. Vanaf dinsdag neemt de kans op sneeuw toe, en later in de week kunnen de nachten strenge vorst brengen.

Vandaag is het wisselend bewolkt. Vooral in het zuiden hangt veel bewolking en kan er een spatje regen vallen. In het midden en noorden is er meer ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 5 en 7 graden, met een zwakke tot matige wind. Aan de kust kan de wind tijdelijk wat krachtiger zijn.

IJzige kou

Morgen wordt het een kille dag. De oostenwind trekt aan tot windkracht 3-7 en zorgt voor ijzige kou, vooral bij het water. De gevoelstemperatuur ligt rond het vriespunt, terwijl de werkelijke temperatuur op 4 of 5 graden blijft steken. In het noorden schijnt af en toe de zon, terwijl in het zuiden regen of smeltende sneeuw kan vallen.

Dinsdag blijft de ijzige oostenwind staan. De temperatuur komt niet hoger dan 5 graden, maar door de kou op grote hoogte kan er in het noorden af en toe een vlok sneeuw vallen. Het blijft overwegend bewolkt, met slechts af en toe wat opklaringen.

Kans op sneeuw

De rest van de week houdt de kou aan. Het blijft het grijs en guur, met een toenemende kans op sneeuwbuien. Plaatselijk kan het even wit worden. Overdag blijft de temperatuur steken rond de 3 graden, terwijl het in de nachten flink kan afkoelen. Bij bewolking blijft het kwik rond het vriespunt hangen, maar bij opklaringen kan het zomaar -5 graden of kouder worden.