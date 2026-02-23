Temperatuur schiet omhoog: zelfs 19 graden op komst

De ministers en staatssecretarissen van kabinet-Jetten die maandag worden beëdigd, kunnen hun paraplu thuislaten. Het nieuwe kabinet staat maandag namelijk droog op het bordes, meldt meteoroloog Robert de Vries. In het midden en vooral in het oosten van het land vallen nog enkele buien. In het westen en noordwesten laat de zon zich van tijd tot tijd zien.

De komende dagen klimt de temperatuur flink omhoog: woensdag kan het zelfs 19 graden worden.

