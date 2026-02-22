Lenteweer op komst: woensdag veel zon en 18 graden

Weerbericht
Vandaag, 07:50
Na een grijs en nat weekend is het volgende week ineens volop lente. Woensdag kan het in delen van het land zelfs 18 graden worden. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt. Dat zijn temperaturen die we normaal pas later in het voorjaar verwachten.
Bekijk het volledige weerbericht in de video bovenaan dit artikel.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.