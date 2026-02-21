Van winter naar 20 graden: lente breekt volgende week door

Weerbericht
Vandaag, 08:04
Het weer slaat volgende week compleet om. Waar het nu nog winters aanvoelt, kan het komende woensdag lokaal maar liefst 18 tot 20 graden worden. De zon laat zich dan volop zien en het voelt even echt als lente. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt.
In bovenstaande video zie je het uitgebreide weerbericht.
