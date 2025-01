Storm Éowyn brengt regen, windstoten en zacht weer naar Nederland

De zware storm Éowyn, die met orkaankracht over de Britse eilanden raast, laat ook in Nederland flink van zich horen. Regen en stormachtige wind trekken vrijdag over het land. Langs de kust is de wind het hevigst, met windkracht 8 en zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Het is ongewoon zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen van 9 graden terwijl 5 graden normaal is.

Vrijdagochtend begint regen vanuit het westen het land binnen te trekken, terwijl de zuidelijke wind flink aantrekt. Rond het middaguur wordt het langs de noordwestkust stormachtig. In de middag neemt de wind geleidelijk iets af, en wordt het in veel delen van het land droog, behalve in het zuidoosten waar het langer nat blijft.

Rustiger, maar fris weekend

Zaterdag wisselen regen en zonnige perioden elkaar af, bij een maximumtemperatuur van 7 graden. De nacht naar zondag kan plaatselijk vorst brengen, gevolgd door een grotendeels droge zondag met flinke zonnige momenten en temperaturen rond de 6 graden.

Begin volgende week keert nat en onstuimig weer terug. Met temperaturen die oplopen tot 10 à 12 graden en een stevige zuidelijke wind, blijft het zeer zacht voor eind januari.