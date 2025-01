Mogelijk storm op vrijdag: ook in Nederland erg onstuimig door 'extreem gevaarlijke' storm Eowyn

Ook Nederland ondervindt vrijdag gevolgen van de zware storm Éowyn die dan over het Verenigd Koninkrijk trekt. In het noordwestelijk kustgebied worden zware windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht en vrijdagmiddag kan de wind tijdelijk stormkracht bereiken, meldt Weeronline in de recentste verwachting.

De extreem gevaarlijke storm Éowyn trekt vrijdag met windstoten die kunnen oplopen tot 130 kilometer per uur in met name Ierland over de Britse Eilanden. H et Britse weerbureau Met Office heeft voor vrijdag een rode weerwaarschuwing uitgegeven.

Mogelijk lopen windsnelheden in Ierland op tot 200 kilometer per uur. Code rood geldt voor Noord-Ierland en het gebied rond de stad Glasgow in Schotland. Mogelijk zorgt de storm voor flinke schade aan infrastructuur en het stroomnet. Aan de kust kunnen hoge golven voor gevaarlijke situaties zorgen.

Ook in ons land levert Éowyn stormachtig weer op. Donderdag in de avond gaat het regenen en flink waaien. Vrijdagochtend staat in het binnenland een vrij krachtige wind uit het zuiden, die vooral in de kustprovincies vlagerig kan zijn met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. In kustgebieden in het noordwesten is de wind hard en kunnen er windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen.

Tijdelijk tot stormkracht

De eerste helft van de middag is de wind stormachtig met windstoten van 90 kilometer per uur. "Mogelijk komt het tijdelijk tot stormkracht met windstoten tot 100 km per uur", aldus Weeronline. Aan het eind van de middag en in de avond neemt de onstuimigheid in ons land af als Éowyn van de Britse Eilanden naar Noorwegen trekt. In het weekend is het rustig weer, maar maandag wordt het opnieuw flink winderig als er vanaf de Atlantische Oceaan een volgende stormdepressie volgt.

ANP