Zon, buien en stormachtig weer wisselen elkaar komende dagen af

Na een reeks van acht grijze dagen kunnen we vandaag weer een glimp van de zon opvangen. Na een natte avond en nacht is de lucht vanochtend weer wat frisser en schoner. Hier en daar valt nog een bui. De westenwind waait matig tot vrij krachtig. Later op de ochtend draait de wind naar het zuiden en trekt verder aan.

In de middag krijgen we te maken met een stevige zuidelijke wind, aan zee kan deze krachtig worden met windkracht 6. De bewolking neemt vanuit het westen toe en aan het einde van de middag gaat het regenen. De temperatuur ligt rond de 6 graden.

Vanavond trekt een regengebied van west naar oost over het land. De wind draait naar het zuidwesten en bereikt langs de kust windkracht 7. Vooral in het noordwesten kunnen zware windstoten tot 75 km/u voorkomen. In de nacht wordt het tijdelijk droog met enkele opklaringen, maar tegen de ochtend volgt alweer nieuwe bewolking en lichte regen.

Nat en onstuimig

Vrijdagochtend wordt nat en onstuimig. Zware storm Éowyn raast over de Britse eilanden en zorgt bij ons voor een krachtige zuidenwind. Langs de noordwestkust kan de wind stormachtig worden met flinke windvlagen. De regen breidt zich uit over het hele land.

In de loop van de middag neemt de wind wat af. De regen trekt weg en vooral in het noorden en westen klaart het op. Het zuiden blijft langer nat. Het wordt zacht voor januari, met temperaturen rond 9 graden.

Rustiger weekend

Het weekend verloopt rustiger. Zaterdag wisselen buien en zon elkaar af bij 7 graden. Zondag is het overwegend droog met veel zon. Na een koude nacht met kans op vorst wordt het overdag 5 graden. Begin volgende week wordt het opnieuw onstuimig en nat, maar wel met opvallend hoge temperaturen rond de 10 graden.