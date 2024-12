Sombere dag met koud en guur weer

De komende dagen blijven de weersomstandigheden somber. Veel bewolking, lage temperaturen en een koude noordoostenwind bepalen het beeld. Vrijdagavond en zaterdagnacht kan het lokaal glad worden door vorst, terwijl het begin volgende week zachter wordt met temperaturen tot 10 graden.

Dinsdag begint met veel bewolking en temperaturen van 5 à 6 graden. In sommige gebieden kan wat lichte regen of motregen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Langs de kust waait een koude noordoostenwind met windkracht 6, die in de middag iets afneemt naar kracht 5. Ook in de middag blijft het bewolkt, met lokaal kans op wat lichte neerslag.

Woensdag opklaringen

In de avond blijft het grotendeels droog, maar de bewolking blijft overheersen. De temperatuur daalt langzaam richting het vriespunt, terwijl de noordoostenwind verder afneemt. Het blijft daarmee fris en droog.

Woensdag zien we vanuit het noorden enkele opklaringen over het land trekken. In de middag kan er in het noorden weer wat lichte regen vallen door de nadering van een warmtefront. De wind is zwakker, met windkracht 2 tot 4, en draait later tijdelijk naar het westen. De temperaturen liggen rond de 6 à 7 graden.

Zachte en natte kerst

Na woensdag blijft het bewolkt, met op donderdag en vrijdag wat kans op lichte regen. Vrijdagavond daalt de temperatuur in de nacht naar zaterdag tot onder het vriespunt, wat kan zorgen voor gladheid. Zondag wordt opnieuw bewolkt en natter. Voor wie hoopt op een witte kerst lijkt de kans nihil: met minder dan 7 procent is deze kans gelijk aan het gemiddelde, en voorlopig wijzen de voorspellingen op een zachte en natte kerst.