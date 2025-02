Sneeuw en ijzige kou in het noorden, gladheid in Randstad

Het noorden van Nederland krijgt te maken met winterse omstandigheden. Code geel is afgekondigd voor Drenthe, Friesland en Groningen, waar sneeuw en gladheid tot en met donderdag voor overlast kunnen zorgen. In de rest van het land is het minder winters, maar vooral 's nachts kan het flink afkoelen.

In Drenthe, Friesland en Groningen ligt vanochtend een laag sneeuw van 1 tot 5 centimeter. Code geel blijft hier van kracht, omdat er morgen opnieuw sneeuw valt en de gladheid aanhoudt. Ook in de Randstad en Zeeland kan het glad zijn door smeltende sneeuw, maar daar lopen de temperaturen snel op. In het midden en zuiden wordt het vanmiddag 4 tot 6 graden, terwijl het in het noorden slechts 1 graad blijft met een koude oostenwind.

In het noorden kan opnieuw sneeuw vallen bij temperaturen rond het vriespunt, wat de gladheid verergert. In de rest van het land is het minder koud en valt af en toe motregen.

1:29 Verkeer in het noorden vertraagd door sneeuwval

Woensdag blijft winters in het noorden

Ook woensdag valt er in het noorden opnieuw sneeuw, met een laag van zo'n 5 centimeter. Elders blijft het bij wat motregen, en in het zuiden kan de zon af en toe doorbreken. De temperatuur loopt uiteen van 0 graden in Groningen tot 7 graden in het zuiden.

Vanaf donderdag wordt het droger en komt de zon af en toe tevoorschijn. Overdag blijft het fris met 1 tot 4 graden, maar vooral 's nachts kan het flink afkoelen. In het weekend kan de temperatuur in sommige gebieden dalen tot -8 graden.