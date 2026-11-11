Avonden Sint-Maarten worden gemiddeld gezien steeds warmer

Kinderen die woensdagavond met een lampion langs de deuren gaan, moeten zich warm aankleden, want de temperatuur ligt tussen 18.00 en 20.00 uur rond de 1 tot 3 graden. Toch zijn dit soort temperaturen tegenwoordig minder vanzelfsprekend dan vroeger, volgens meteoroloog Robert de Vries. "De avonden rondom Sint-Maarten zijn de afgelopen decennia steeds zachter geworden."

Wie jaarlijks op 11 november langs de deuren gaat, zal hebben gemerkt dat het soms best koud kan zijn. Maar als we de temperaturen van de afgelopen zeventig jaar erbij pakken, zien we dat het echt zachter is geworden. De temperatuur is gemiddeld met 3,3 graden gestegen rondom de week van Sint-Maarten, als je kijkt naar de periode tussen 18.00 en 20.00 uur.

Herfstkou komt steeds later

Je ziet dat de herfstkou steeds later komt. Als je de klimaatperioden 1961-1990 en 1991-2020 met elkaar vergelijkt, zie je een verschuiving van acht dagen. De huidige gemiddelde temperatuur op 11 november kwam in de tweede helft van de vorige eeuw al begin november voor.

Dat betekent overigens niet dat een koude Sint-Maartenavond tot het verleden behoort. In 2016 werd het in De Bilt nog 0,9 graden. Daar staat tegenover dat het in 1977 bijzonder zacht was, met een temperatuur van 13,4 graden. Uitschieters houd je altijd, ook een koude variant in een opwarmend klimaat.

Redelijk vaak droog

Niemand zit te wachten op een flinke regenbui wanneer kinderen met hun lampion langs de deuren gaan. Toch valt dat historisch gezien behoorlijk mee. Uit de metingen in De Bilt tussen 1956 en 2025 blijkt dat het tijdens de avonduren tussen 18.00 en 20.00 uur op 11 november in 21 van de 70 edities neerslag is gemeten. Dat komt overheen met ongeveer 30 procent kans op regen.

Woensdagavond hoeven de kinderen zich in de noordelijke helft van het land weinig zorgen te maken over regen. Het blijft droog, met zelfs enkele opklaringen. Een dikke jas is geen overbodige luxe, want de temperatuur daalt al snel naar 1 tot 3 graden. En zo kan in een opwarmend klimaat een koude Sint-Maartenavond nog steeds voorkomen.