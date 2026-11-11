Carnavalsseizoen geopend: wat vieren we met 11e van de 11e?

Alaaf! Het carnavalsseizoen is op de 11e van de 11e officieel geopend. In vooral Noord-Brabant en Limburg wordt dit groots gevierd. Maar waarom begint carnaval eigenlijk precies op deze datum, terwijl het 'echte' feest pas maanden later plaatsvindt?

Op veel plekken barst het feest los om 11.11 uur op 11 november. Het draait dus veel om het getal 11. Dit nummer wordt vaak gezien als het gekkengetal en komt dus overal in terug. Op de 11e van de 11e wordt naast al het gefeest ook de Prins Carnaval van dit carnavalsseizoen gekozen en de Raad van Elf voorgesteld. Op meerdere plekken wordt ook op deze dag het thema van de carnavalsoptocht bekendgemaakt.

Daarnaast zijn er nog andere theorieën over waarom juist dit de datum is voor de start van carnaval. Zo zou het vroeger het einde van het landbouwjaar markeren. Er zou dan nog een keer goed gedronken en gegeten worden voordat de winter begint. Een andere theorie gaat terug tot de Franse bezetting. Om de Fransen op de hak te nemen werd er op de 11e van de 11e flink feestgevierd.

Sint-Maarten

En naast al het feestgedruis in het zuiden wordt er ook op 11 november Sint-Maarten gevierd, vanwege de sterfdag van Sint Martinus van Tours. Kinderen lopen met lampionnen langs de deuren om liedjes te zingen in ruil voor snoep.

Maar in het zuiden draait het deze dag voor veel mensen vooral om gezelligheid, polonaise en samen een biertje drinken.