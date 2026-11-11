Paraplu nodig tijdens 11e van de 11e, maar zonnige intocht Sinterklaas

Na dagen met veel mist laat de zon zich woensdag op steeds meer plekken zien. Toch blijft het fris, met temperaturen tussen de 6 en 9 graden. Voor kinderen die in het noorden Sint-Maarten vieren, ziet het weer er gunstig uit. In het zuiden kan de regen juist roet in het eten gooien tijdens de start van het carnavalsseizoen op de 11e van de 11e.

Woensdag begint in het noorden droog, met plaatselijk nog wat nevel of mist. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. In het zuiden blijft het juist bewolkt en druilerig, met af en toe regen. De wind is zwak tot matig.

Koude maar droge Sint-Maartenavond

Voor kinderen die woensdagavond in het noorden langs de deuren gaan voor Sint-Maarten, zijn de vooruitzichten gunstig. Het blijft naar verwachting droog en er komen opklaringen. Wel wordt het behoorlijk koud, met temperaturen die richting het vriespunt dalen.

In de nacht breiden de opklaringen zich uit richting het zuidoosten, waar plaatselijk mist kan ontstaan. In het noordwesten is juist kans op een enkele bui.

Zonnige intocht van Sinterklaas

Donderdag begint in het oosten en zuidoosten opnieuw met mist. In het noorden kan nog wat regen vallen, maar later op de dag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt iets zachter, met temperaturen tussen de 8 en 11 graden.

Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog, al is een enkele bui niet uitgesloten. Het wordt ongeveer 11 graden.

Voor de intocht van Sinterklaas op zaterdag ziet het weer er goed uit. Het blijft naar verwachting droog, met flink wat zon en een temperatuur rond de 9 graden. Zondag neemt de bewolking weer toe. Volgende week wordt wisselvallig herfstweer verwacht.