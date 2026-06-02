Schaapscheerderskou op komst: bewolkt, regenachtig en fris

In de maand juni kan het weer in Nederland behoorlijk variëren. Soms is het al volop zomer, maar toch heeft de eerste zomermaand ook nog een andere kant. Het kan namelijk ook vaak bewolkt en fris zijn voor de tijd van het jaar. Een dergelijke periode in juni, die vrijwel ieder jaar voorkomt, noemen we ook wel de Schaapscheerderskou.

De wind is in de vroege zomer in ons land nog heel bepalend voor het weer. Waait de wind uit richtingen tussen oost en zuid, dan is het vaak zonnig droog en warm. Als de wind uit richtingen tussen zuidwest en noordoost waait, komt de aangevoerde lucht vanaf de Noordzee. Omdat het zeewater nog behoorlijk koud is, met slechts een graad of 15 voor onze kust, waait er dan ook een koele wind het land in die vaker wolken en buien meeneemt.

Zomerse warmte verdreven

Een graad of 20 is normaal voor begin juni, daar zaten we de afgelopen dagen ruim boven met zomerse tot lokaal zelfs tropische temperaturen tot ruim 30 graden.

Ook dinsdag was het, met een zuidoostenwind, van zuidwest naar noordoost in het land nog 20 tot 25 graden. De buien, die momenteel over het land trekken, hebben de zomerse warmte inmiddels wel verdreven. De komende dagen waait er een stevige zuidwester en is het overwegend bewolkt, wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar.

Schapen scheren

Richting de hoogzomer, eind juli, stijgt de gemiddelde maximumtemperatuur nog met ruim 3 graden. Toch zien we vrijwel ieder jaar dat er een periode in juni voorkomt waarbij de temperatuur een stuk lager uitvalt dan je normaal zou verwachten.

Deze relatief koelere fase, na de eerste zomerwarmte van het seizoen, wordt ook wel de Schaapscheerderkou genoemd. Het scheren van schapen is best een zware klus, dus herders en schapenhouders waren wel blij met zo'n koelere periode. Zo hoefden ze het zware werk niet bij hoge temperaturen in de felle zon te doen.