Wisselvallige week: buien, onweer en af en toe zon

De dag begint op veel plaatsen nog met wat zon, maar later op de dag trekken verspreid over het land buien binnen. In de loop van de middag worden die buien actiever en kan ook onweer ontstaan. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Woensdag trekken in de ochtend nog enkele buien naar het oosten weg. Af en toe breekt de zon door, maar later op de dag wordt de bewolking weer dikker en neemt de kans op regen toe. Ook donderdag trekken buien over het land en daarbij kan opnieuw onweer voorkomen.

