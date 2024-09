Onstuimig herfstweer aan de kust, in het binnenland meer ruimte voor de zon

Het wisselvallige weer houdt voorlopig nog aan. De verschillen in het land zijn donderdag groot. Aan de kust vallen er stevige buien, terwijl in het binnenland meer ruimte is voor de zon. Mogelijk keert volgende week de nazomer weer even terug met hogere temperaturen.

In de kustprovincies kan het vandaag onstuimig worden. Vooral in het westen komen flinke regenbuien voor met mogelijk onweer en hagel. Het wordt gemiddeld 16 graden.

Landinwaarts blijft het donderdagochtend zo goed als droog en laat de zon zich zien. In de loop van de middag is er in het hele land kans op een bui.

Code geel

Donderdag geldt nog de hele dag code geel in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, voor de Waddeneilanden en in het IJsselmeergebied. In Noord-Holland is code geel van kracht tot 22.00 uur en in Noord-Brabant tot 17.00 uur.

Donderdagnacht trekken de buien weg. Het wordt behoorlijk fris. Aan de grond kan de temperatuur zakken tot dicht bij het vriespunt.

Temperaturen omhoog

Vrijdagochtend is er nog kans op wat regen, maar klaart het in de middag op. Het wordt maximaal 18 graden. In het weekend blijft het droog. Zaterdag wordt er veel zon verwacht en zondag kan het plaatselijk 20 graden worden.

Na het weekend is er op maandag en dinsdag nog kans op regen, maar daarna keert de nazomer na verwachting weer even terug. De temperaturen kunnen volgende week stijgen tot 25 graden.