Nu nog grijs en grauw, volgende week komt de zomer in hogere versnelling

Het is nog even volhouden tot het zomerweer terugkeert in Nederland. Vrijdagochtend is het op veel plaatsen nog grijs en grauw en vooral in het oosten van het land valt er nog een spat regen. Wel lonkt de zomer weer en dat begint aankomend weekend al: de temperatuur stijgt en de zon krijgt meer ruimte.

Voordat we weer kunnen genieten van zomerweer, moeten we eerst nog even door de zure en vooral natte appel heen bijten. In het oosten van het land blijft het het beeld vrijdagochtend grijs met hier en daar een spat regen, in de loop van de ochtend kan het in het westen opklaren en komt er meer ruimte voor de zon.

Bewolkt en grijs

"Het is aan het begin van de ochtend niet bijster koud met temperaturen die rond de 18 graden liggen", vertelt meteoroloog Robert de Vries. Aan de kust waait er een vrij krachtige wind, in het binnenland zwakt die af tot een zwakke wind.

In de middag wordt het niet heel veel warmer met in het westen temperaturen tussen de 20 en 22 graden, in het oosten wordt het met 24 graden iets warmer. De wind zwakt iets af en de opklaringen winnen gedurende de middag steeds meer terrein.

Na dit weekend keert de zomer terug

Als we verder vooruitkijken zie je dat we een overwegend droog weekend voor de boeg hebben. "In het zuidoosten is er nog een kans op een bui, maar zondag is er in het hele land ruimte voor de zon", vertelt De Vries verder. "Ook kunnen we aangename temperaturen van gemiddeld 23 graden verwachten."

Begin volgende week stijgt het kwik naar de 27 graden en heeft de zon op veel plaatsen vrij spel en kan de zomer echt beginnen.