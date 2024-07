Opa's en oma's worden achtergelaten in zomervakantie, stichting beurt ze weer op

De zomervakantie is in volle gang en dat betekent dat veel ouderen voor een aantal weken thuis achterblijven. De eenzaamheid onder de groep thuisblijvers neemt in deze periode toe. Ongeveer 800.000 ouderen voelen zich in die zomermaanden extra alleen.

Kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie en vaak zijn buren en andere mensen in de omgeving ook weg. De clubjes hebben een zomerstop en er is niet veel op de televisie.

Stichting Vier het Leven organiseert voor deze groep daarom extra activiteiten. Deelnemende ouderen kunnen zich inschrijven voor bijvoorbeeld een middagje theater. Ze worden die dag door een vrijwilliger thuis opgehaald en naar het theater gebracht. Daar wacht ze een gezellige middag met andere senioren.

Bekijk in bovenstaande video hoe de ouderen hiervan genieten.