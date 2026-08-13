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Smog op komst: waarschuwing voor groot deel Nederland

Weerbericht

Vandaag, 15:22

Mensen in het noorden, oosten en midden van het land kunnen vrijdag last krijgen van smog, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De luchtkwaliteit is in die gebieden waarschijnlijk slecht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat.

Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Astmaklachten kunnen erger worden en longen kunnen minder goed werken. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken.

Het instituut verwacht dat de smog aan het begin van vrijdagavond weer verdwijnt, wanneer de wind naar het noorden draait en koelere lucht naar Nederland komt.

In bovenstaande video zie je het weerbericht voor de komende dagen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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