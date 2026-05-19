Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Na regen komt zonneschijn: zomers weer op komst

Weerbericht

Vandaag, 07:31

Link gekopieerd

Haal de zonnebrandcrème maar uit de kast! Er staat zomers weer voor de deur. Dinsdag en woensdag is er nog kans op wat buien, maar later in de week maakt de regen plaats voor droog en zonnig weer. In het weekend verwachten we zelfs zomerse temperaturen.

Dinsdag begint fris, maar de zon schijnt in de ochtend nog wel een tijdje. Vanuit het zuidwesten raakt het al snel bewolkt en gaat het later in het westen en zuiden van het land ook regenen. Dinsdagmiddag trekt de regen verder het land in. De zuidenwind is matig boven land en soms vrij krachtig aan zee. In het noordoosten blijft het het langst droog en daar wordt het lokaal zelfs 18 graden. In Zeeland wordt het in de regen slechts 13 graden.

In de avond en nacht blijft het overwegend bewolkt en regenachtig, met aan zee soms een vrij krachtige zuidwesterwind. Kouder dan 10 graden wordt het niet. Woensdag vallen verspreid over het land enkele buien, maar in de loop van de middag en avond klaart het vanuit het westen op. Met maxima rond 17 graden en perioden met zon voelt het alweer een stuk aangenamer aan.

Zomers warm

In de tweede helft van de week zet de verbetering door en blijft het droog. Met steeds meer zon en minder wind wordt het in het weekend zelfs zomers warm.

Benieuwd naar wat het weer precies gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt praat je in de bovenstaande video bij.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nog even fris en wisselvallig, daarna wordt het volop zomerweer
Nog even fris en wisselvallig, daarna wordt het volop zomerweer
Flinke schade door windhoos in Eersel: bomen om en auto's beschadigd
Flinke schade door windhoos in Eersel: bomen om en auto's beschadigd

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.