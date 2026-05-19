Na regen komt zonneschijn: zomers weer op komst

Haal de zonnebrandcrème maar uit de kast! Er staat zomers weer voor de deur. Dinsdag en woensdag is er nog kans op wat buien, maar later in de week maakt de regen plaats voor droog en zonnig weer. In het weekend verwachten we zelfs zomerse temperaturen.

Dinsdag begint fris, maar de zon schijnt in de ochtend nog wel een tijdje. Vanuit het zuidwesten raakt het al snel bewolkt en gaat het later in het westen en zuiden van het land ook regenen. Dinsdagmiddag trekt de regen verder het land in. De zuidenwind is matig boven land en soms vrij krachtig aan zee. In het noordoosten blijft het het langst droog en daar wordt het lokaal zelfs 18 graden. In Zeeland wordt het in de regen slechts 13 graden.

In de avond en nacht blijft het overwegend bewolkt en regenachtig, met aan zee soms een vrij krachtige zuidwesterwind. Kouder dan 10 graden wordt het niet. Woensdag vallen verspreid over het land enkele buien, maar in de loop van de middag en avond klaart het vanuit het westen op. Met maxima rond 17 graden en perioden met zon voelt het alweer een stuk aangenamer aan.

Zomers warm

In de tweede helft van de week zet de verbetering door en blijft het droog. Met steeds meer zon en minder wind wordt het in het weekend zelfs zomers warm.

Benieuwd naar wat het weer precies gaat doen? Meteoroloog Dennis Wilt praat je in de bovenstaande video bij.