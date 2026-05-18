Nog even fris en wisselvallig, daarna wordt het volop zomerweer

Wie klaar is met regenjassen, paraplu's en natte fietstochten kan voorzichtig opgelucht ademhalen. Nederland krijgt nog een paar wisselvallige dagen met buien, regen en lokaal zelfs kans op onweer, maar daarna staat een flinke weersomslag voor de deur. Op sommige plekken kan het zelfs zomers gaan aanvoelen.

Maandagochtend valt vooral in de oostelijke helft van het land nog regen. Daarna wordt het tijdelijk droger met af en toe zon, maar later op de dag trekken vanuit het zuidwesten opnieuw buien over het land. Vooral landinwaarts is daarbij kans op onweer en mogelijk kleine hagel. In het westen klaart het later in de middag alweer op. De temperatuur komt uit tussen de 14 en 17 graden.

In de avond verdwijnen de laatste buien en in de nacht naar dinsdag blijft het droog. Vooral in het noordoosten kan dichte mist ontstaan en daar koelt het flink af naar slechts 1 of 2 graden. In de rest van het land blijft het iets zachter met minima tussen de 4 en 8 graden.

De zon laat zich weer zien

Dinsdag begint op veel plekken droog met zon, al trekt vanuit het zuidwesten later opnieuw bewolking en wat regen het land binnen. Woensdag vallen nog enkele buien bij ongeveer 17 graden, maar daarna verandert het weerbeeld snel.

